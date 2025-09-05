アメリカのトランプ大統領は、日米貿易協定を正式に発効させる大統領令に署名した。ホワイトハウスは4日、トランプ大統領が日米貿易協定を実施する大統領令に署名したと明らかにした。大統領令では「日本との貿易協定に基づき、アメリカは日本からのほぼすべての輸入品に対し15％の関税を適用する」としている。一方、自動車や自動車部品などに関しては分野別の関税を適用すると記している。7月の日米関税合意では、自動車関税を15