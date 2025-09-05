いよいよ！本日１９時から開催！ロバート秋山がＭＣを務める２番組 「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント 「地図とホームビデオに乾杯祭りｉｎ有楽町」 会場に行けないという方のために生配信を実施！ 配信チケットが絶賛発売中！ テレ東では、本日９月５日（金）にヒューリックホール東京にて「秋山ロケの地図」と「秋山