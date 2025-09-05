お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功は、唯一無二といっていいほど独特な画風のイラストを描くことでも知られており、2025年10月19日〜12月21日まで東京・麻布台ヒルズ ギャラリーにて初の個展「空を横切る飛行雲」が開かれる。本稿では、そんな“画伯”が描き『ごぶごぶ』（毎日放送）のインスタグラム「浜田組長と組員たち」で公開されてきたイラストの数々を紹介していく。【写真】“画伯”浜田雅功の描いたアートを一気