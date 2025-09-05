“守城の人”の異名をとる柴五郎をご存じだろうか。チャールトン・ヘストン主演の映画『北京の５５日』で伊丹十三が演じ、テレビドラマ『田原坂』『蒼穹の昴』などにも登場する人物で、義和団事件のときに北京に籠城して義和団の猛攻撃から列国公使館を死守した功績にちなみ、人呼んで“守城の人”というわけである。その雄姿や人間性は司馬遼太郎や英国タイムス紙が称賛し、日英同盟が結ばれるきっかけにもなったという。五郎は10