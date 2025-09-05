高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／9月5日最終回）が撮了。高橋、中村、新木優子、三浦誠己、豊田裕大、久間田琳加、井浦新のクランクアップカットやコメントが到着した。【写真】高橋海人「また会えるように頑張ります！」クランクアップで笑顔＆Vサイン本作は、木崎ちあきの同名小説を原作に、謎に包まれた新型ドラッグ・DOPEが蔓延している近未来の日本で、