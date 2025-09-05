5日未明に上陸した台風15号に伴い、愛知県の一部地域に大雨警報や洪水警報が発表されています。 【大雨警報】 愛知県知多地域、西三河南部、西三河北西部、東三河南部 【洪水警報】 愛知県知多地域、西三河南部、西三河北西部、東三河南部 今後の気象情報に注意してください。