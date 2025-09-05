女優の波瑠は５日までに自身のインスタグラムを更新し、サングラス×紺色Ｔシャツ×黒のワイドパンツ姿でポーズを取るプライベートショットを披露した。今年１０月から放送開始予定のＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜午後１０時放送）で女優・川栄李奈とダブル主演をつとめる波瑠は、「びっくりしました９月突入してました。夢中でフェイクマミー撮影してた８月でした。」と明かし、「みんな無事ですか！？な暑さで