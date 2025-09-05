話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊）は、プロレスラーとして40年間リングに立ち、後続の女子レスラーたちにも多大な影響を与え続けている “暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った１冊である。アクトレスガールズでプレイングマネジャーを務めることになった堀田。そこで教えることになったのはアイドルや女優志望で、育成は厳しいと感じていた。そこで出会った選手