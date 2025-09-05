大切な人の笑顔を見たら、とても嬉しい気持ちになりますよね。同じように、もしかしたら、あなたの笑顔は誰かの幸せになる可能性を秘めていることになるのではないでしょうか。常に心にユーモアを忘れずにいられますように。そんな気持ちを込めて、曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんの著書「禅ごよみ365日」から、禅語のメッセージをお届けします。無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切で