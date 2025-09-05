警察によりますと、4日午後9時半すぎ、福岡市博多区沖浜町で軽乗用車が信号停止していた普通乗用車に追突する事故がありました。ケガ人はいません。通報を受けた警察が現場に駆けつけ、軽乗用車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の5倍以上のアルコールが検出されたため男を酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは福岡県飯塚市の会社員、権藤功太郎容疑者（24）です。警察の調