【構築中のチームのエース】◆郄橋藍が24歳のバースデーに誓った進化キレを出すための体作りで「大好きなラーメンが食べられない」＞＞９月12日にフィリピンで開幕するバレーボール世界選手権（以下、世界バレー）に向け、男子バレー日本代表（世界ランキング５位）は、９月２、３日にブルガリア代表（同15位）との壮行試合を行なった。世界バレーの１次リーグ同組のカナダ（同11位）、トルコ（同16位）も想定したゲー