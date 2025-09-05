韓国代表に初選出のカストロップに脚光ドイツ生まれの韓国代表MFイェンス・カストロップ（ボルシアMG）に大きな注目が集まっている。現地メディアで特集され、チームを率いるホン・ミョンボ監督からも大きな期待を寄せられている。ドイツ人の父と韓国人の母の間に生まれたカストロップはこれまで世代別のドイツ代表としてプレーしてきたが、A代表では韓国でプレーすることを決意。メキシコ代表、アメリカ代表と戦う今月のアメ