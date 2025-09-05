NECナイメヘンMF佐野航大の今夏去就を振り返るオランダ1部NECナイメヘンは日本代表MF佐野航大が今夏にビッグクラブからの引き抜かれることを懸念していたようだ。現地メディア「VP」が報じている。佐野は2023年にNECに5年契約で加入。昨季は負傷での途中離脱もあったが、リーグ戦25試合で2得点2アシストの活躍を見せた。今年6月のワールドカップ・アジア最終予選では兄のMF佐野海舟（マインツ）とともに日本代表に選出され、代