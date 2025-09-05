沖縄尚学の優勝で幕を閉じた第107回全国高校野球選手権大会。接戦が多く、大きな盛り上がりを見せたが、なかでもハイライトは準々決勝で県岐阜商が選抜王者の横浜（神奈川）を延長タイブレークの末に破った試合ではないだろうか。その戦いぶりは、「見事」のひと言に尽きる。この試合以外にも、「もしかしたら......」を期待させる戦いがあった。優勝した沖縄尚学を苦しめた鳴門（徳島）、横浜に挑んだ綾羽（滋賀）、津田学園