米国のドナルド・トランプ大統領が4日（現地時間）、日本産輸入品に一律で15％の関税を適用する大統領令に署名した。自動車や自動車部品など主要品目も対象に含まれる。ホワイトハウスは同日、米日関税交渉での合意を履行する大統領令にトランプ大統領が署名したと明らかにした。これに伴い、米国は大部分の日本産輸入品に15％の基本関税を課す。ただし自動車・自動車部品、航空宇宙製品、ジェネリック医薬品、米国内で生産されな