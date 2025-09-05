北米での本格的な強化遠征に臨む2026年北中米W杯で優勝という壮大な目標を掲げているサッカー日本代表。3月に世界最速で本大会出場権を獲得した彼らは、9月のアメリカ遠征（6日＝メキシコ戦・9日＝アメリカ戦）から本格的な強化へ突入する。来年6月の開幕を見通すと、残された活動は9、10、11月の6試合、来年3月の2試合、そして本番前のテストマッチの1〜2試合の合計9〜10試合だ。試合数はそれなりにあるようにも見えるかもしれな