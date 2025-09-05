山の緑に浮かぶ朱色の鳥居。まるでジブリ映画のワンシーンのような、現実とは思えない神秘的な光景が目の前に広がります。ここは「語るなかれ、聞くなかれ」と伝わる修験道の聖地・湯殿山神社本宮（ゆどのさんじんじゃほんぐう）。江戸時代には「出羽三山詣」と呼ばれ、この山形県鶴岡市にある月山（がっさん）・羽黒山（はぐろさん）・湯殿山（ゆどのさん）を巡ると大きなご利益をいただけると人気を博し、いまなお、全国各地から