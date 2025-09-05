【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】体調不良で３日の先発を回避した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平の次回登板が、８日（日本時間９日）の本拠地でのロッキーズ戦になることが決まった。ロバーツ監督が４日に明らかにした。当初は５〜７日のオリオールズ３連戦のどこかで先発させる見通しを示していた指揮官は、後ろにずれ込んだ理由を「体調を整えるため、もう少し時間を与えることにした。まだ胸の辺りの不調