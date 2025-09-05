【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比38銭円安ドル高の1ドル＝148円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1647〜57ドル、172円92銭〜173円02銭。8月の米雇用統計の発表を5日に控えて値動きは限られた。