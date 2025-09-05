◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-0 オリックス(4日、みずほPayPayドーム）この日先発のマウンドに上がった上沢直之投手は8回109球を投げ、被安打4、奪三振9、無失点の快投で今季11勝目をあげお立ち台に登りました。メジャー復帰後初の中5日で登板した上沢投手。打撃好調のオリックス戦に「とにかくなんとか勝ちたいという一心で、中5日とかは僕の中で関係なく、しっかり一人一人切っていけたらいいなと思っていました」と意識