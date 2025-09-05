40年以上にわたり、不登校や発達障害に悩む4000組以上の親子に寄り添ってきた相談員・池添素さん。その実践と言葉を、ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材した渾身の一冊が『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）だ。同書は、反響が大きかったFRaU webでの連載「子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻」に大幅な加筆・修正を加えて書籍化