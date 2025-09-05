一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を9月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ラビスタ東京ベイ（2名素泊まり）が17,280円から、リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ（同）が11,480円から、からくさホテル札幌（同）が8,840円から、リッチモンドホテル盛岡駅前（同）が6,4