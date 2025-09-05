この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 夫にお米の買い出しを頼んだら…できる夫自慢に7千いいね ご紹介するのは、藁にもすがるクッカ 👦5y＆👧0y(@Orlando_Orlind)さんの投稿です。人に何かをお願いしたとき、