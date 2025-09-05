生まれも育ちも神戸市中央区でサブカル郷土史家の佐々木孝昌（神戸史談会、神戸史学会・会員）が、北区出身で落語家の桂天吾と、神戸のあれこれについてポッドキャストで語る『神戸放談』（ラジオ関西Podcast）連載シリーズ。今回のテーマは「鈴蘭台」（北区）です。‪☆‪☆‪☆‪☆神鉄鈴蘭台駅前には、戦前から昭和40年代まで温泉があった。その歴史や痕跡を僕の「神戸新聞」の連載で取り上げたのだが