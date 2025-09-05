初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。同僚とのランチで何を食べるか決めるときや、友人と移動する際の交通手段を決めるときなどに、「おまかせするよ」と言うことがありますが、このフレーズは英語でどのように言うのでしょうか？そこで今回は、自分では判断でき