ドジャースは4日（日本時間5日）、ベン・ロートベット捕手（27）の昇格を発表。代わってアレックス・フリーランド内野手（24）の降格が決まった。前日3日（同4日）に正捕手スミスが右手にファウルが当たり、打撲。幸い、骨に異常はなかったもののロバーツ監督が「念のため、ほかに問題がないか確認するためにCTスキャンを受ける予定」とさらに検査を受けると説明。加えて「痛みがあって腫れもある。とりあえず捕手を3人置くこ