お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀が4日深夜に放送されたテレビ朝日「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。占い師から伝えられたことを振り返った。街頭インタビューで「下北沢」に関する話が出ると、稲田は「この間、占いで“下北行った方がいい”って言われた」と明かした。そのため「だから今度下北行くんですよ」と伝えた。占い師からは下北沢で「俳優さんで、その人と結ばれる」とされたが、「けど、その人は一生売