ももいろクローバーＺの玉井詩織が１日、自身のインスタグラムを更新。最新の髪形を披露した。ハサミの絵文字とともに「９月！」と投稿した玉井は、写真をアップ。肩付近まであった髪をばっさりカットし、ナチュラルに整えたベリーショートの最新ショットを公開した。この投稿にファンからは「どイケメン過ぎてガチ恋」「最高過ぎて拝みたくなるかっこよさ」「良すぎて泣いた」「過去最高しおりんだよー」など、絶賛の声が多