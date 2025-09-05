もう異常とは言えないのかもしれない。今年の夏も記録的な暑さとなった。日本の夏の平均気温は3年連続で過去最高となり、群馬の伊勢崎では41.8℃を観測し日本の歴代1位を更新。さらに極端な少雨にも見舞われ、ダムの貯水率が0%となった地域もあった。この先の秋も残暑が厳しくなりそうだが、記録的な高温はいつまで続くのか。専門的な視点で読み解く。2025年は最も暑い夏に2025年の夏も記録的な猛暑となった。日本の夏（6〜8月）の