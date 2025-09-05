今日5日、台風15号が関東に最も近づくのは午後ですが、午前中から局地的な激しい雨に注意が必要です。朝の通勤、通学の時間帯も雨が強まる所がありそうです。雨のピークは昼前から夕方で、非常に激しい雨が断続的に降り続き、雨の量が多くなるでしょう。局地的には猛烈な雨の降るおそれがあります。台風15号は西日本から東日本の太平洋側を東進今日5日午前7時現在、室戸市付近を東北東へ進んでいるとみられます。台風が関東に最も