プロレスリング・ノアの最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」が８日に後楽園ホールで開幕する。今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。今大会の台風の目は、初参戦するＯＺＡＷＡだ。昨年秋に