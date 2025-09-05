トヨタの「定番ライトバン」が“サイコーの相棒”に!?トヨタの商用車でありながら、自家用車として愛用する人が多く、最近ではカスタム用のベース車両としても人気を集めているのが、ライトバンの「プロボックス」です。最近はステーションワゴン人気が低迷し車種が減ったとはいえ、なぜ乗用ではなく商用のプロボックスを普段使いに選んだのでしょうか。【画像】超カッコいい！これがランクル顔の「プロボックス」です！（30枚