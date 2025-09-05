世界を舞台に活躍する男性アスリートの妻たちには、彼女たちならではの苦労がある。円満な夫婦もいれば、離婚してしまうケースも……。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、夫がアスリートである夫婦の明暗についてつづる。 【写真】9年前、地区優勝が決まり喜ぶドジャーズ時代の前田健太と早穂夫人。他、巨人・田中将大と妻・里田まいのツーショットなども夫だけが妻の気持ちの変化やSOSに気づいていなかった