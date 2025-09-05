夫が自分勝手なことばかりしてイライラすることはありませんか。アプリ「ママリ」には夫がゲームに課金をしすぎて困っているという投稿がありました。夫のゲーム課金が原因で毎月の支払いがマイナスになってしまうという投稿者さん。育児で手一杯なのに家事もしてくれない夫と、いつもケンカばかり。子どもが生まれたばかりなので、離婚は避けたい投稿者さんは、夫のゲーム課金がどうにかならないかと悩んでいる