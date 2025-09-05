STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は書店探訪編ということで、アノ大型複合書店を訪問！個性的な店名の由来から、家族3世代が何回来ても飽きない店作りへの思いを語ってもらいました。実際の店舗面積も聞いてビックリ、◯◯の試合を開催できちゃう広さなんですね……。お客様のニーズに応える超巨大店舗！皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。今回は「本