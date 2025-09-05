10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？ 今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！ ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!? ピンの人気はハイブリッドからはじまった!?「G440」ドライバーは「MAX」と「LST」がほぼ半々！ 6UTを使っている選手も！ 鹿又今年の女子ツアーもピンの使用率が高いですね。最近も最初