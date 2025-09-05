お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が８月３１日、自身のインスタグラムを更新。妻の藤本美貴と長女から不評だという現在の髪形についてつづった。庄司は「本日の朝ミキティにヤダ！今の髪形すごい嫌いって言われました。長女からも嫌いと言われた…」と投稿。「でも笑ってたから良い朝だと思う」と続け、短髪でうっすらと笑みを浮かべる近影を公開した。この投稿には「幸せならいい」「切ないけど愛を感じる」「悲しい笑