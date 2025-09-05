タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、5日に放送される。今回のゲストは、映画『ベートーヴェン捏造』で主演を務める俳優・山田裕貴。今年は主演映画が３本公開されるなど、これからの日本映画界を牽引してい行く存在となった“実力派俳優の思考と素顔”に迫る。【写真】出会いのきっかけ？2021年『LIFE！』にともに出演した山田裕貴＆西野七瀬