あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座さまざまな意見を耳にして、どれも納得できると感じる場面が増えそうです。共感しつつも、その後は自分の立場や考えを整理する時間を作ってください。そうすれば、聞いた内容が単なる知識で終わらず、次の判断や行動の軸として役立ちます。★第2位……天秤座今日は、