¼Â¤Ï¿¼¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤È¥­¥ê¥¹¥È¶µ¤Î´Ø·¸ ½Þ¶µ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ½é¤Î»Êº× Àï¹ñ»þÂå¡¢Â¿¤¯¤ÎÂçÌ¾¤Ï¥­¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÉÛ¶µ¤Ë´²ÍÆ¤Ç¡¢Ë­¿Ã½¨µÈ¤¬Å·²¼¤ò¼£¤á¤¿Å·Àµ13Ç¯(1585)º¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥­¥ê¥·¥¿¥ó¿Í¸ý¤Ï70Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¿ä·×¤ÇÌó1000Ëü¿Í¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤ÏÅ·Àµ15Ç¯¤Ë¡ÖÈ¼Å·Ï¢ÄÉÊüÎá¡×¤òÈ¯Îá¤·¡¢¥­¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉÛ¶µ¤òÀ©¸Â¡£ ¤Þ¤¿¡¢·ÄÄ¹18Ç¯(1613)¤Ë¤Ï¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬¶Ø¶µÎá¤ò½Ð¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é½¡ÅÌ¤ÎÇ÷