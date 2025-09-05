タイのタクシン元首相が4日、プライベートジェット機で出国しました。当初の目的地とは別の場所に向かったことから、“国外逃亡した可能性がある”とも報じられていますが、タクシン氏は「タイに戻るつもりだ」と説明しています。現地メディアによりますと、タクシン元首相は4日、首都バンコクの空港からプライベートジェット機で出国しました。「シンガポールで健康診断を受けたあとに帰国する」と説明していましたが、航空機フラ