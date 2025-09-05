自宅にやってきたばかり、生後2カ月のノルウェージャンフォレストキャット（写真提供：やすさん）【写真】ウサギのぽぽちゃんと猫のぴーと君、互いにもたれかかってスヤアと眠る姿が愛しすぎる…かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。ペット不可あるいは