※2025年6月撮影トップ画像は、御徒町公園の東側「WOOD WORK 」。木製オリジナル家具のお店です。火曜日･水曜日がお休みですが、間違えて水曜日に来てしまいました。※2025年6月撮影炎天下を歩いたので冷たい珈琲が飲めると期待して来たのですが･･･。※2025年6月撮影筆者のミスなので、改めて出直しました。この日も炎天下。最高気温は35℃にせまっていました。※2025年6月撮影無事、入店。ここで凝った珈琲を煎れてもらえます。頭