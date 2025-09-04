「糖尿病」になると、様々な合併症に注意しなければいけません。合併症の一つである「糖尿病性足病変」を放置していると、最終的に足を切断しなくてはいけなくなる可能性もあるとのこと。対策としてはフットケアが重要なのですが、具体的にどのようなことをするのでしょうか。看護師の嶋谷さんを取材しました。 ※この記事はMedical DOCにて【糖尿病性足病変を予防する「フットケア」一体何をするの？】と題して公開した記事を再