【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月5日にいよいよ最終回を迎えるTBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』。このたび最終回の放送に先駆けて、W主演を務める高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）、中村倫也をはじめキャスト陣のクランクアップコメントが公開された。 ■ジウとの最終決戦へ！バディと特捜課の仲間の運命は？ 8月29日に放送された第9話では、特捜課の仲間である棗（熊井啓太）が亡くなるという