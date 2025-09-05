衝撃的な研究結果がある。ガチャ課金がやめられない人の脳は、少年犯罪者の脳と驚くほど近くなり、さらにYouTubeを倍速視聴でマルチタスクを続けると、集中力は金魚レベルまで落ちてしまうという。便利なはずのテクノロジーは、私たちの脳をどんどん破壊している。人間をダメにする、スマホの快楽ループの問題点とは？※本稿は、川島隆太、岡田拓也、人見徹『欲しがる脳』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。当たるまでや