ビックカメラは9月7日に、「仮面ライダーゼッツに会える！ヒーローグリーティング」を、ビックカメララゾーナ川崎店（神奈川県川崎市）とビックカメラなんば店（大阪府大阪市）にて開催する。●第1話の放送後の興奮そのままで写真撮影ができる同イベントでは、「仮面ライダーゼッツ」第1話の放送日である9月7日に開催され、視聴後の興奮そのままで「仮面ライダーゼッツとの写真撮影ができる。ビックカメララゾーナ川崎店にお