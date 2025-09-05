チアゴ・ボンテンポ――。その名を目にしたことがあるサッカーファンは少なくないのではないだろうか。ブラジル出身でありながら流暢な日本語を操り、日本のサッカーを深く、愛情を持って分析する1985年11月生まれのジャーナリストだ。まもなく40代に突入する彼はなぜ、地球の裏側のサッカーにこれほどまでに情熱を注ぐのか。今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに実現したインタビュ