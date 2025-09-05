北海道・旭川中央警察署は2025年9月4日、いずれも自称・旭川市のとび職の少年（17）を道路交通法違反（一時不停止）の疑いで逮捕しました。少年は4日午後7時20分すぎ、旭川市春光台1条6丁目の交差点の直前で一時停止せずに軽乗用車を発進させた疑いが持たれています。警察によりますと、少年は1人で軽乗用車に乗っていたということで、調べに対し「急いでいて一時停止の標識に気づかず、交差点を通るときに止まらなかったことは間