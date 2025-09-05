アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が4日深夜に放送されたテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。一生の思い出を振り返った。今回は「与田祐希＆与田剛！日本の“2大与田”のコラボが実現SP！」と題して放送された。同企画は同じアンケートに答えてもらい、2つの回答から与田祐希の答えを当てるクイズ。その中で、現役時代の思い出について「2.23みずほPayPayドーム」と回